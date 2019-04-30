انت الان تتابع تفاصيل خبر واشنطن بوست: ترامب أدلى بـ10 آلاف تصريح كاذب أو مضلل والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 30 أبريل 2019 01:58 مساءً - كشفت صحيفة "واشنطن بوست" في إحصائية جديدة أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أدلى بأكثر من عشرة آلاف من التصريحات "الكاذبة والمضللة"، بعد أكثر من 800 يوم في رئاسته.

وكان يفترض أن تغطي الإحصائيات التي تولاها فريق "تقصي الحقائق" في الصحيفة الأيام المئة الأولى من رئاسة ترامب، لكن العملية تواصلت بعد ذلك.

وسجل 22% من هذه التصريحات أثناء تجمعات "أعيدوا أمريكا عظيمة"، التي ابتعد فيها ترامب كثيراً عن الواقع والحقائق.

ومن الأشياء اللافتة أن ترامب يميل إلى تكرار نفس العبارات الخاطئة، بحسب ما نشرت الجزيرة نت، الثلاثاء.

ومنذ وصوله إلى الرئاسة، في يناير 2017، حصل ترامب على 21 بطاقة تسندها الصحيفة إلى خبر كاذب تكرر على الأقل 20 مرة.

Advertisements

وترامب الذي يصف الصحفيين بانتظام بأنهم "أعداء الشعب" ويروجون "أخباراً مزيفة"، علق مؤخراً على مدققي الحقائق في الصحف قائلاً: إن "مدققي الحقائق المزعومين هم بين أكثر الأشخاص عديمي النزاهة داخل وسائل الإعلام".

من ناحية أخرى اتهم ترامب، أمس الاثنين، وسائل الإعلام بدعم من أسماه "جو الساذج"، وهو التعبير الذي يستخدمه في وصف جو بايدن، المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وقال الرئيس الأمريكي في سلسلة تغريدات: إن "وسائل الإعلام التي تبث الأخبار الكاذبة تقف بقوة وراء جو الساذج"، ما يكشف عن قلقه من ترشيح بايدن.

وقال ترامب في إحدى تغريداته: "أنا هنا بسبب (جو) بايدن و(باراك) أوباما؛ لأنهما لم يقوما بعملهما، والآن لديكم ترامب الذي يقوم بكل ما هو لازم".

وكان جو بايدن أعلن رسمياً، الخميس الماضي، دخوله السباق الرئاسي لكسب ترشيح الحزب الديمقراطي، منتهجاً سياسة تعتمد المواجهة المباشرة مع ترامب، ومتهماً إياه بدوس القيم الأساسية التي تميز الولايات المتحدة.