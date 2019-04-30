"داعش" يتبنى تفجيراً في بنغلادش

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خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 30 أبريل 2019 01:58 مساءً - تبنى تنظيم "داعش" تفجيراً في بنغلادش، رغم غياب اسم هذا البلد عن ملفات البلدان التي قلّبها زعيمه أبو بكر البغدادي في استعراضه، يوم الاثنين، في حين قتلت الشرطة البنغالية عنصرين من المهاجمين.
ولأول مرة منذ أكثر من سنتين تبنّى التنظيم، يوم الاثنين، تفجير قنبلة أسفر عن إصابة ثلاثة من رجال الشرطة في شارع مؤدٍّ إلى سوق غولستان في العاصمة دكا، حسب موقع "سايت" الأمريكي الذي يرصد عمليات العناصر الإرهابية.
وهذا أول اعتداء يتبناه التنظيم في بنغلادش، منذ مارس 2017، حين نفذ اعتداءات بالقنابل في سيلهيت شمال شرقي البلاد.
وفي غضون ذلك أعلنت مصادر أمنية مقتل متطرفين على الأقل بانفجار وقع خلال عملية دهم نفذها عناصر من "كتيبة التدخل السريع"، وحدة النخبة في قوات بنغلادش، بعيد منتصف ليل الاثنين، استهدفت منزلاً في بوسيلا غرب دكا يشتبه بأنه موقع سرّي لمتطرفين.
وأوقفت كتيبة التدخل السريع أربعة أشخاص للتحقيق معهم، بينهم حارس المنزل وإمام مسجد مجاور.
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