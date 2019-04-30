شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش تحرز تقدماً جديداً في البيضاء وتأسر 5 من عناصر المليشيا والان مع التفاصيل
أحرزت قوات الجيش الوطني اليوم الثلاثاء، تقدما كبيرا، حيث تمكنت من تحرير مواقع جديدة عقب معارك عنيفة مع المليشيات الانقلابية بجبهة قانية بمحافظة البيضاء.
وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش الوطني، حررت عددا من المواقع في جبهة قانية، واستعادت أسلحة متوسطة وخفيفة، من بينها معدلات وعشرات القطع من أسلحة الكلاشنكوف والذخائر.
وأوضحت المصادر أن عشرات من عناصر المليشيات سقطوا بين قتيل وجريح، ومازالت جثثهم مرمية في المواقع المحررة، فيما تم أسر 5 عناصر أخرى.
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