شكرا لقرائتكم خبر عن أزمات وقود وغذاء في وادي حضرموت والان مع التفاصيل

تشهد مديريات وادي حضرموت أزمات خانقة، في الوقود والغاز، إلى جانب أرتفاع أسعار السلع الغذائية . وتأتي هذه الأزمات في إطار مسلسل التجويع وحرب الخدمات من قبل سلطة وادي حضرموت مع اقتراب شهر رمضان الفضيل. ويعاني المواطنون في السوق السوداء أشد المعاناة في الوقت الذي تنتعش فيها الأسواق السوداء .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أزمات وقود وغذاء في وادي حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.