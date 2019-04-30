أصدر المكتب الشرعي في مركز العلامة المرجع محمد حسين فضل الله في لبنان بيانا أعلن فيه أن "الاثنين الموافق السادس من ايار المقبل هو أول أيام شهر رمضان المبارك".
وقال المكتب انه "بناء على القواعد الفقهية لسماحته، وبالاعتماد على الحسابات الفلكية الدقيقة مع إمكانية الرؤية، فإن يوم 6 ايار المقبل هو أول أيام شهر رمضان المبارك".
وختم المكتب بالقول "نسأل الله تعالى أن يمن على المسلمين جميعا بالخير والبركة والرحمة، وأن يوفقهم لما فيه دوام عزتهم ومنعتهم، ويهديهم لما فيه الوحدة والسلام، إنه سميع مجيب".
كانت هذه تفاصيل خبر مرجع ديني يعلن عن أول ايام شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.