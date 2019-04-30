مرجع ديني يعلن عن أول ايام شهر رمضان

الخليج 365/ بغدادأصدر المكتب الشرعي في مركز العلامة المرجع محمد حسين فضل الله في لبنان بيانا أعلن فيه أن "الاثنين الموافق السادس من ايار المقبل هو أول أيام شهر رمضان المبارك".

وقال المكتب انه "بناء على القواعد الفقهية لسماحته، وبالاعتماد على الحسابات الفلكية الدقيقة مع إمكانية الرؤية، فإن يوم 6 ايار المقبل هو أول أيام شهر رمضان المبارك".

وختم المكتب بالقول "نسأل الله تعالى أن يمن على المسلمين جميعا بالخير والبركة والرحمة، وأن يوفقهم لما فيه دوام عزتهم ومنعتهم، ويهديهم لما فيه الوحدة والسلام، إنه سميع مجيب".

