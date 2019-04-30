انت الان تتابع بعد 30 عاما.. إمبراطور اليابان يتنازل عن عرشه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

إمبراطور اليابان

يعتزم الإمبراطور الياباني أكيهيتو، الثلاثاء، التنازل عن «عرش الأقحوان»، وذلك بعد 30 عاما من اعتلائه سدة الحكم في أول تخل عن العرش في اليابان منذ أكثر من 200 عام. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فمن المقرر أن تنظم الحكومة مراسم في القصر الإمبراطوري بوسط طوكيو، في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، سيحضرها نحو 300 شخص، من بينهم أفراد آخرين من العائلة الإمبراطورية، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وأعضاء حكومته. وسيصبح كل من الإمبراطور أكيهيتو البالغ من العمر 85 عاما، وزوجته الإمبراطورة ميتشيكو بعد التنازل عن العرش، إمبراطورا شرفيا وإمبراطورة شرفية.

ولن يحضر الزوجان، أكيهيتو وميتشيكو، مراسم رسمية أخرى يوم غد الأربعاء، سيجري خلالها تنصيب ولي العهد الأمير ناروهيتو البالغ من العمر 59 عاما، الابن الأكبر للإمبراطور أكيهيتو، إمبراطورا جديدا لليابان.وستتاح للجمهور الياباني الفرصة لمقابلة الإمبراطور الجديد وزوجته الإمبراطورة ماساكو البالغة 55 عاما، وأعضاء

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