انت الان تتابع حزب ماي يقترب من خسارة 1100 مقعد بالانتخابات المحلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

توقع النائب في مجلس العموم عن حزب المحافظين روبرت هايوارد، خسارة حزبه لما يربو على 300 مقعد لصالح العمال، و500 مقعد أخرى لصالح الحزب الليبرالي الديمقراطي

تستعد بريطانيا لإجراء انتخابات المجالس المحلية في معظم أنحاء البلاد، والتي ستبدأ في يوم 2 مايو المقبل، ويدخل حزب المحافظين الحاكم إلى هذه الانتخابات وشبح الهزيمة يحيط به من كل جانب، ذلك أن فشل رئيسة الوزراء المنتمية إلى الحزب تيريزا ماي، في إدارة الملف الأهم في تاريخ البلاد في السنوات الأخيرة، وهو ملف الخروج المزمع من الاتحاد الأوروبي أو ما يعرف بالبريكست، سوف يتسبب وفقًا لتوقعات كثيرة في التصويت العقابي ضد الحزب، وبالتالي في خسارته لهيمنته داخل المجالس المحلية؛ حيث توقع خبراء داخل الحزب خسارته لما يقارب 800 مقعد.

وتوقع النائب في مجلس العموم عن حزب المحافظين روبرت هايوارد، خسارة حزبه لما يربو على 300 مقعد لصالح العمال، و500 مقعد أخرى لصالح الحزب الليبرالي الديمقراطي، في الانتخابات التي سوف يتم التنافس فيها على ما يزيد على 8 آلاف مقعد. وعزا هايوارد سقف توقعاته المنخفضة لنتائج حزبه إلى ما قال إنه فشل الحزب في تمرير

وتوقع النائب في مجلس العموم عن حزب المحافظين روبرت هايوارد، خسارة حزبه لما يربو على 300 مقعد لصالح العمال، و500 مقعد أخرى لصالح الحزب الليبرالي الديمقراطي، في الانتخابات التي سوف يتم التنافس فيها على ما يزيد على 8 آلاف مقعد.

وعزا هايوارد سقف توقعاته المنخفضة لنتائج حزبه إلى ما قال إنه فشل الحزب في تمرير مقترح رئيسة الوزراء لاتفاق الخروج من الكتلة الأوروبية، كما توقع أيضا انخفاضًا هائلاً في نسبة المشاركة بسبب ما أسماه خيبة أمل المواطنين في الأحزاب الرئيسية المشكلة للمشهد السياسي.

وأضاف هايوارد وفقًا لما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية: "لو كان إتفاق ماي بشأن الخروج، أو أي إتفاق مشابه آخر قد حصل على موافقة البرلمان، لكانت نتائج الحزب ستبدو أفضل مما هي على الأرجح ذاهبة إليه، ربما وقتها كانت ستدور الانتخابات بالفعل حول القضايا المحلية".

وعلّقت الصحيفة البريطانية بأن أي أداء متواضع للحزب في الانتخابات، سوف يمثل ضربة جديدة تعمق من جراح ماي، فضلا عن أنه سيعطي زخما لمطالبات الاستقالة التي تواجهها.

بدورها رفعت شبكة سكاي نيوز البريطانية، سقف المقاعد التي من المتوقع للحزب خسارتها حيث أشارت إلى توقعات بخسارة الحزب لما بين 400 إلى 1100 مقعد.

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ونقلت الصحيفة عن هيلين ويتلي نائبة رئيس الحزب قولها إن ليلة الانتخابات "ستكون صعبة" علينا، وذلك لأنها ستكون بمثابة فرصة لتوجيه صفعة للحكومة من قِبَل الناخبين.

لكن ويتلي أضافت بأن الغضب المتصاعد من المواطنين يطال النخبة السياسية كلها، ولا يقتصر على حزبها فقط.

وفي هذا السياق، أشارت صحيفة الجارديان البريطانية إلى نتائج استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "Britain Think" مؤخرًا إلى أن 83% من المواطنين يشعرون بالإحباط من أداء المؤسسة السياسية برمّتها، ووفقا لخبراء، فإن ماي وحزبها يتحملون العبء الأكبر في ذلك.

وتقول الصحيفة البريطانية إنه حسب سلسلة من استطلاعات رأي أقيمت في الآونة الأخيرة بعد تأجيل البريكست، فإن المحافظين قد انخفض تأييدهم بنسبة 30%، في حين جاء العمال في صدارة أغلب هذه الاستطلاعات.

يشار إلى أن الانتخابات المزمع إقامتها يوم الخميس 2 مايو سوف تجرى في 248 مجلسًا محليًّا في إنجلترا، و11 مجلسًا محليًّا في أيرلندا الشمالية، فضلا عن انتخابٍ مباشرٍ لرؤساء ستة مجالس محلية، ويملك المحافظون نحو 4906 مقاعد في تلك المجالس، مقابل 2113 للعمال.

في سياق متصل، من المتوقع استئناف المفاوضات بشأن اتفاق البريكست بين الحزبين، اليوم الإثنين، بينما تشير الصحيفة البريطانية إلى أن العمال قد ألمحوا إلى إمكانية دعمهم لاتفاق البريكست من غير عرضه للاستفتاء كما كانت تطالب أجنحة داخل الحزب، وفي قاعدته الانتخابية.

وصرحت وزيرة الاستثمار في حكومة الظل التابعة لحزب العمال أنها لا تتوقع إصرار الحزب على مطلب الاستفتاء العام، في حال تمت الموافقة على مقترحاته خلال المفاوضات الجارية مع الحكومة.

وأشارت إلى أن حزبها لطالما أصر على الخروج باتفاق يراعي اقتصاد البلاد، ولا يؤثر على مستويات معيشة المواطنين، ويحمي البيئة ويحافظ على حقوق العمال، فإذا لم تتم مراعاة تلك الجوانب في الاتفاق، فكل الخيارات ستكون مطروحة على الطاولة.

ومن المنتظر أن تنظم اللجنة التنفيذية للحزب اجتماعا غدا الثلاثاء بشأن برنامج الحزب في انتخابات البرلمان الأوروبي التي تقام في مايو المقبل، وسط خلافات شديدة بين جناح كوربين زعيم الحزب، وعدد متزايد من مؤيدي البقاء ضمن الكتلة الأوروبية، حول تبني الحزب لمطلب الاستفتاء الثاني في برنامجه للانتخابات الأوروبية.