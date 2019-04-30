في آخر كلمة له.. إمبراطور اليابان يشكر الشعب ويدعو من أجل السلام

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إمبراطور اليابان أكيهيتو يلقي كلمة خلال مراسم تنازله عن العرش لينهي ولاية استمرت ثلاثة عقود في القصر الإمبراطوري في طوكيو

في آخر كلمات له يوم الثلاثاء قبل تنازله عن العرش لينهي ولاية استمرت ثلاثة عقود، شكر إمبراطور اليابان أكيهيتو المواطنين لدعمهم وعبر عن أمله في مستقبل سلمي.

وأكيهيتو هو أول إمبراطور ياباني يتنازل عن العرش منذ قرنين.

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وسعى أكيهيتو (85 عاما) خلال فترة حكمه إلى تخفيف ذكريات الحرب العالمية الثانية المؤلمة والتواصل مع المواطنين بمن فيهم المهمشون في المجتمع.

وأكيهيتو هو أول إمبراطور لليابان يتولى العرش في ظل دستور ما بعد الحرب العالمية الثانية الذي يُعرف الإمبراطور بأنه رمز للشعب دون سلطة سياسية.