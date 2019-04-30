النيابة العامة الجزائرية تستجوب رئيس الوزراء السابق

أعلن التلفزيون الجزائري الحكومي، اليوم الثلاثاء، أن النيابة العامة تستجوب رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، الذي أقيل في مارس (آذار) الماضي، لمحاولة تهدئة حركة الاحتجاج غير المسبوقة ضد النظام، في ملفات "تبديد أموال عامة وامتيازات غير مشروعة".
ووصل أويحيى الذي شغل منصب رئيس الحكومة أربع مرات منذ 1996، بينها ثلاث في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ودُفع إلى الاستقالة في 2 أبريل (نيسان)، صباح الثلاثاء، إلى المحكمة كما ظهر في لقطات بثها التلفزيون.
وكانت النيابة العامة استجوبت الإثنين، وزير المالية والمحافظ السابق للبنك المركزي.
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