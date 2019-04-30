الجهاد الفلسطينية تنفي إطلاق صاروخ على إسرائيل

قال مسؤول من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، إن التحريض الإسرائيلي على الحركة يهدف إلى تبرير عمل إرهابي ضد قياداتها.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباح اليوم الثلاثاء، تقليص مساحة الصيد على سواحل قطاع غزة إلى 6 أميال بحرية "رداً على إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل مساء أمس من قبل حركة الجهاد الإسلامي"، ولفت الجيش إلى أن أنشطة الحركة تمس بسكان القطاع بشكل متعمد.

ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية عن عضو المكتب السياسي للجهاد وليد القططي، أن "سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي لم تعلن إطلاق صاروخ تجاه الاحتلال، وبالتالي فهذا الاتهام فبركة يريد منه الاحتلال أهدافاً محددة، أهمها التحريض على الجهاد الإسلامي، وعلى قياداته".

وقال القططي، إن "حركة الجهاد الإسلامي حركة مقاومة لا تتنصل من عملها المقاوم، وتطلق الصواريخ إذا كان هناك داع".

واعتبر أن "اتهام أحد أجنحة المقاومة بالمسؤولية عن إطلاق الصاروخ يأتي في إطار بث الفتنة بين الأجنحة، باعتباره فصيلاً خرق جهود التفاهمات التي جرت بتوافق فصائلي".