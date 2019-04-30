سفيرة أمريكا لدى سريلانكا: الإرهابيون يُخططون لهجمات قبل رمضان

قالت السفيرة الأمريكية لدى سريلانكا ألاينا تبليتز، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعتقد أن أفراداً من المجموعة المتشددة المتهمة بتفجيرات عيد القيامة في البلاد، ربما لا يزالون طلقاء ويخططون لمزيد من الهجمات.

وقالت قوات الأمن السريلانكية كذلك إنها "تبقي على حالة تأهب عالية بعد أن تلقت تقارير مخابرات عن أن المتشددين من المرجح أن ينفذوا ضربة جديدة قبل بداية شهر رمضان".

وقالت السفيرة في مقابلة مع رويترز: "تحقق تقدم رائع للقبض على هؤلاء المتآمرين لكنني لا أعتقد أن القصة انتهت... نعتقد أن تخطيطاً نشطاً يجري الآن لتنفيذ المزيد من الهجمات".

وقُبض على عشرات المشتبهين في سريلانكا، متعددة الأعراق والديانات، منذ هجمات 21 أبريل (نيسان) الجاري، على فنادق وكنائس والتي قتل فيها أكثر من 250 شخصاً منهم 42 أجنبياً.

وقال مسؤول بارز من المخابرات: "ستظل إجراءات الأمن مشددة عدة أيام لأن الجيش والشرطة، يتعقبان المشتبه فيهم".

وكشف مصدر حكومي آخر لرويترز "توزيع منشور داخل أجهزة الأمن الرئيسية يوجه قوات الأمن والشرطة في مختلف أنحاء البلاد للإبقاء على حالة تأهب عالية لأن المتشددين من المتوقع أن يحاولوا توجيه ضربة قبل رمضان".

ومن المقرر أن يبدأ شهر رمضان في 6 مايو(أيار) المقبل.

وقالت السفيرة الأمريكية تبليتز لرويترز، إن "خطر شن المزيد الهجمات لايزال حقيقياً".

وأضافت "لدينا بالتأكيد ما يدفعنا للاعتقاد أن مجموعة الهجوم لم تعد غير نشطة بالكامل. نعتقد أن تخطيطاً قيد التنفيذ".

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ويساعد مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي السلطات السريلانكية في التحقيقات، لكن تبليتز لم تورد مزيداً من التفاصيل.

وقال مصدر في مكتب رئيس سريلانكا اليوم الثلاثاء، إن "الحكومة رفعت الحجب على منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك، وواتس آب، وفايبر والذي كان يهدف إلى منع انتشار الشائعات بعد التفجيرات".

وحظرت السلطات في سريلانكا على المسلمات ارتداء النقاب، وذلك وفق قانون طوارئ بدأ تطبيقه بعد هجمات يوم عيد القيامة.

وتشتبه السلطات في أن أعضاء جماعتين محليتين لا يعرف الكثير عنهما، جماعة التوحيد الوطنية، وجمعية ملة إبراهيم، نفذتا الهجمات رغم إعلان تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عنها.

وتعتقد السلطات أن زهران هاشم، مؤسس جماعة التوحيد الوطنية ،هو العقل المدبر للتفجيرات، وأنه أحد تسعة انتحاريين شاركوا في تنفيذها.

وفي الهند قالت الشرطة إنها "اعتقلت رجلاً في ولاية كيرالا القريبة من سريلانكا خطط لشن هجمات مماثلة".

وقالت هيئة التحقيق الوطنية إن "الرجل تأثر بخطب زهران هاشم".

وأغلب سكان سريلانكا البالغ عددهم نحو 22 مليون نسمة بوذيون، لكن هناك أقليات مسيحية، ومسلمة، وهندوسية.