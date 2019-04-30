سياسي سعودي : نظام الملالي يسى إلى إفتعال أزمات خارجية لتخفيف الضغط الداخلي

قال دكتور الإعلام والمحلل السياسي السعودي عبد الله العساف، إن نظام الملالي يسعى إلى افتعال أزمات جانبيه لفك الاختناق عن النظام وإنقاذه داخلياً .

واشار في تصريحات لموقع 24 الإماراتي، إلى أن هذه المساعي هي حيلة المفلس العاجز سياسياً، مما يؤكد عداوة إيران للمنطقة ,, مضيفاً أن النظام الإيراني يهدف من خلال تصعيد الوضع وتوتيره إلى التخفيف من حدة الأزمة التي يعانيها، لإدراكه أن العالم بعد قمة (وارسو) قد حسم أمره بأن السلام في المنطقة لا يتحقق بوجود مثل هذا النظام الإرهابي".

وأضاف "أن مهاجمة وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، لقادة السعودية والإمارات محاولة بائسة هدف من خلالها إلى ابعاد النظر عن الضغوطات الاقتصادية والمعيشية التي يعيشها الشعب الإيراني، وهي بمثابة رقصة الموت الأخيرة لاسيما مع اقتراب المحاسبة الدولية لإيران على جرائمها في الداخل والخارج.

وتابع "إن لم تستح فقل ما تشاء، ربما يكون هذا أبلغ رد على ما تفوه به وزير خارجية إيران للإعلام الأمريكي ومهاجمته لقيادة السعودية والإمارات، بالرغم من أن البلدين الجارين لم يتعرضا لإيران، بالرغم من احتلالها الجزر الإماراتية الـ 3، واعتداء مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من الملالي على المملكة باستخدام الصواريخ البالستية".

وأكد الدكتور عبد الله العساف أن "مهاجمة رموز السعودية والإمارات الوطنية أمر مرفوض وغير مقبول لا دبلوماسياً ولا رسمياً ولا شعبياً"، لافتاً إلى أن هذه التصرفات لا تخدم مصالح إيران إنما تعزز من عزلها عن محيطها".