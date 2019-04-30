شكرا لقرائتكم واشنطن: ترمب يعمل على تصنيف الإخوان تنظيماً إرهابياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت متحدثة باسم البيت الأبيض، الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تعمل على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً.

يذكر أن تقارير إعلامية أميركية كانت أفادت في وقت سابق أن الرئيس الأميركي يتجه إلى تصنيف الإخوان جماعة إرهابية.

وأوضحت صحيفة نيويورك تايمز أن البيت الأبيض أصدر تعليماته في أوائل أبريل، لمسؤولي الأمن القومي والدبلوماسيين من أجل إيجاد سبيل لفرض عقوبات على جماعة الإخوان.