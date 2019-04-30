42 قتيلًا أجنبيًا ضمن حصيلة اعتداءات سريلانكا

اسماء السيد - أعلنت سلطات سريلانكا التعرف إلى 42 أجنبيًا بين القتلى جراء اعتداءات عيد القيامة التي أوقعت 253 ضحية في 21 أبريل. والدول التي سجلت أكبر خسائر بشرية هي الهند (11 قتيلًا) وبريطانيا (6 قتلى) والصين (4 قتلى) والدنمارك (3 قتلى).

"الخليج 365": لا يزال 12 أجنبيًا في عداد المفقودين، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية في بيان مساء الإثنين، مشيرة إلى أنهم قد يكونون بين الجثث التي لم يتم التعرف إليها في مشرحة كولومبو.

ولا يزال خمسة أجانب أصيبوا في العمليات الانتحارية التي استهدفت كنائس وفنادق فخمة، وتبناها تنظيم الدولة الإسلامية، يتلقون العلاج في المستشفى.

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وكانت حصيلة رسمية سابقة أفادت عن مقتل 40 أجنبيًا في هذه الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا، والتي تلقى إقبالًا من السيّاح. أضافت سلطات كولومبو أنه "تمت إعادة أشلاء 25 مواطنًا أجنبيًا إلى بلدانهم" حتى الآن.

وأعلنت الحكومة حال الطوارئ لإعطاء قوات الأمن إمكانية مطاردة المشتبه فيهم. وتم اعتقال أكثر من 150 مشتبهًا فيه حتى الآن على ارتباط بالاعتداءات.

تتوقع السلطات تراجع عدد السيّاح الوافدين إلى البلاد بنسبة 30% خلال هذه السنة، ما قد يتسبب بخسارة عائدات سياحية قد تصل إلى 1.5 مليار دولار.