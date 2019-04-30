مرشح ترامب يحرج البيت الأبيض "بتعليقاته النسائية"

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters مور يطالب بعدم منح النساء رواتب أعلى من الرجال

ومور، البالغ 59 عاماً، ناقد سياسي محافظ، عمل مستشارا لترامب خلال حملته الانتخابية وقد دافع عنه مراراً على شاشات التلفزيون.

ومنذ ترشيحه لعضوية مجلس حكام الفيدرالي الأميركي طاولت مور اتّهامات على خلفية مقالات سابقة له، وبخاصة مواقفه من النساء.

وكان مور حذّر في كتاباته من خطر تلقّي النساء رواتب أعلى من الرجال، معتبراً أن من شأن ذلك "زعزعة" حياة الأسرة، كما انتقد بشدة تولي نساء تحكيم مباريات كرة السلة للرجال.

والاثنين قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، إن الادارة تقوم بمراجعة كتابات مور المثيرة للجدل، التي يعود بعضها لنحو عشرين عاماً.

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وقالت ساندرز للصحفيين "عندما يكون لدينا أي جديد في هذا الشأن سنبلّغكم".

وكان مور أعرب عن أسفه لآراء أطلقها في الماضي، قائلاً إن بعضها كان على سبيل المزاح.

وقال مور لشبكة "إيه بي سي" الأميركية "بصراحة، لا أذكر بعض ما كتبته في الماضي البعيد".

وكان مرشّح ترامب السابق للمنصب هرمان كاين، الذي أدار سابقاً سلسلة مطاعم بيتزا، انسحب الأسبوع الماضي بعد أن أبدى أعضاء في مجلس الشيوخ معارضتهم لتثبيته في المنصب، بسبب افتقاده للخبرة اللازمة من أجل الإشراف على سياسة المصرف المركزي.