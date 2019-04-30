شرطة نيوزيلندا تتعامل مع حادث جديد بمدينة "مذبحة المسجدين"

ونقلت وكالة رويترز عن الشرطة النيوزلندية قولها إنها تتعامل مع حادث في كرايست تشيرتش، داعية المواطنين لتجنب المنطقة.
ولم يعرف على الفور نوع الحادث، فيما ذكر موقع "التلفزيون النيوزلندي" أن العناصر الأمنية تتعامل مع حادث في منطقة "فيليبستاون".
وشهدت كرايست تشيرتش، شهر مارس الماضي، حادث إطلاق نار جماعي على مصلين في مسجدين مختلفين، مما خلف مقتل 50 شخصا وإصابة آخرين.
ويأتي الحادث بعد أيام قليلة على التفجيرات الدامية التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا، وتبناها تنظيم "داعش" المتطرف.
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