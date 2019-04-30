نيويورك تايمز: ترامب يوجه بإدراج جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية

حسام رضوان
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضغط من أجل تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية، بحسب مسئولين مطلعين. وأضافت الصحيفة أن البيت الأبيض أصدر تعليماته للأمن القومي والدبلوماسيين لبحث طريقة لفرض عقوبات على الجماعة، وذلك بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ومن شأن القرار أن يضع عقوبات اقتصادية واسعة على شركات وأفراد الإخوان الإرهابية.
وأكدت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرى في تعيين الإخوان كمنظمة إرهابية أمرا منطقيا، وألزم إدارته بإكمال الخطوة.وقالت سارة...
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