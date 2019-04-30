كتب سمير حسنى
قال الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس الانتقالى السودانى، إن المجلس وافق على مبدأ مشاركة المدنيين فى المجلس السيادى، متهمًا وفد قوى الحرية والتغيير بالقفز لمطالب غير متفق عليها، فضلا عن مواقفه التى وصفها بغير الصادقة.
وأضاف نائب رئيس المجلس الانتقالى السودانى، أن قوى التغيير ترفض وساطة شخصيات وطنية، تمنع ناشطين من اعتلاء منصة الاعتصام، مشيرا إلى أن مفاوضات أمس انتهت إلى دراسة المجلس لتصورات قوى التغيير السوداني.
وشدد دقلو، على أن المجلس الانتقالي السودان لا يهدد لكنه لن يقبل أى فوضى، متابعاً: لا فوضى بعد...
كانت هذه تفاصيل خبر المجلس الانتقالى فى السودان: لا فوضى بعد اليوم.. وقوى التغيير ترفض الوساطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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