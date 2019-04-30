عن السكة الحديد والإسكندرية.. كامل الوزير يعلن أخبارًا سارّة للمواطنين

الإسكندرية- محمد عامر:

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلفه، خلال زيارته للصين، بالبدء الفوري في خطة التطوير الشامل لمنظومة النقل في الإسكندرية.

وأعلن الوزير عن إعلان خطة تطوير النقل بالإسكندرية، خلال أسبوعين، وقبل عيد الفطر، قائلا: "الإسكندرية العاصمة الثانية، ويجب أن تأخذ حقها في التطوير، مثل القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة".

جاء ذلك، خلال تصريحات صحفية له، اليوم الثلاثاء، على هامش توقيع عقد شراء وتوريد 6 قطارات سكة حديد مكيفة جديدة مع شركة تالجو الإسبانية العالمية، بتكلفة 157 مليون يورو، وذلك...