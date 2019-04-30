الإسكندرية- محمد عامر:
قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلفه، خلال زيارته للصين، بالبدء الفوري في خطة التطوير الشامل لمنظومة النقل في الإسكندرية.
وأعلن الوزير عن إعلان خطة تطوير النقل بالإسكندرية، خلال أسبوعين، وقبل عيد الفطر، قائلا: "الإسكندرية العاصمة الثانية، ويجب أن تأخذ حقها في التطوير، مثل القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة".
جاء ذلك، خلال تصريحات صحفية له، اليوم الثلاثاء، على هامش توقيع عقد شراء وتوريد 6 قطارات سكة حديد مكيفة جديدة مع شركة تالجو الإسبانية العالمية، بتكلفة 157 مليون يورو، وذلك...
كانت هذه تفاصيل خبر عن السكة الحديد والإسكندرية.. كامل الوزير يعلن أخبارًا سارّة للمواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.