الكردي ممثلا دريان: مكافحة الفساد بتعزيز الأخلاق والقيم عند الناس

نقل أمين الفتوى ​الشيخ أمين الكردي​ تحيات مفتي ​الجمهورية​ ال​لبنان​ية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ لبلدة شعت البقاعية وأهلها شاكرا جمعية قمم على دعوته،

وأكد "أن أزمة الأمة اليوم هي أزمة الإنسان لأن القيم إذا ضاعت، لم يعد لهذا الإنسان قيمة"، مشيراً إلى أن "أي حضارة إنسانية نعيشها يتطور فيها ​العالم​ من جهة ومن جهة أخرى يموت فيها بعض الناس من الجوع، ونرى الظلم قد انتشر وتتغافل عنه عيون منظمات حقوق الإنسان والمثال الصارخ على أرض ​فلسطين​".

واعتبر أن "الأزمة هي أزمة أخلاق وأزمة إيمان وما قضية الارهاب الا اختراع لتنازع الشعوب والحضارات وأصحاب الملل والعقائد، ومن هنا أهمية معنى ​الصيام​ وان تحصيل التقوى والايمان وإصلاح المجتمعات تكون بالصيام شرط تطبيق حقيقة الصيام".

وربط الكردي الدعوة ل​مكافحة الفساد​ في لبنان بتعزيز الأخلاق والقيم عند الناس لأن غير ذلك يكون دعوة في فراغ.

وأثنى الكردي على "أهالي شعت والشكر لرئيس جمعية قمم الذي نقل هذه الصورة الجميلة له عن هذه البلدة ​الطيبة​".