بلدية جزين بدأت برش المبيدات في المنطقة بعد انتشار الصراصير

باشرت بلدية جزين برش المبيدات بعد انتشار كميات هائلة من الصراصير في بعض الاماكن في المدينة.

وناشد رئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش المواطنين في منطقة جزين الابلاغ الفوري عن اي انتشار لهذه الحشرات ليصار الى القضاء عليها فورا.