النشرة: وفد من ظباط الكتيبة الاسبانية زار مركز الدفاع المدني في بلدة شبعا

أفاد مراسل النشرة في حاصبيا عن زيارةٍ قام بها وفد من ظباط الكتيبة الاسبانية العاملة ضمن قوات اليونيفيل في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، لمركز الدفاع المدني في بلدة شبعا، وكان في استقباله رئيس المركز محمد السعدي حيث اطلعهم على عمل المركز وامكانية دعمه بالحاجيات واللوازم المطلوبة، وكان اتفاق بين الجانبين على اقامة دورات تدريبية لعناصر ومتطوعي المركز خلال الايام المقبلة.

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