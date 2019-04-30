اعتبرت قيادتا ​رابطة الشغيلة​ "و​تيار العروبة​"، ان الاجراءات التي ينص عليها ​مؤتمر سيدر​ والقاضية باعتماد التقشف في ​الموازنة​ وما تطرحه الطبقة السياسية من إجراءات تقشفية في مواجهة الأزمة المالية؟ يجب إعادة النظر فيها، ودعت القيادتان في بيان الى سن قانون ضرائبي عادل يرتكز إلى الضريبة التصاعدية، واستعادة أموال الدولة المنهوبة من الفاسدين الذين أُثروا خلال فترة تسلمهم المسؤولية في الدولة واكتناعهم عن تحصيل حقوق الدولة في ​الأملاك البحرية​ .

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كانت هذه تفاصيل خبر رابطة الشغيلة تدعو الى اعادة النظر بالاجراءات التقشفية المقررة لمواجهة الأزمة المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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