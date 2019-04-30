النشرة: لجنة الصحة بحثت في اقتراح تعديل قانون انشاء نقابتي الاطباء

أفادت مراسلة النشرة في مجلس النواب، ان لجنة الصحة النيابية برئاسة النائب عاصم عراجي بحثت في اجتماعها ، في اقتراح قانون يتعلق بتعديل انشاء نقابتي الاطباء، ويتعلق التعديل بالتوقيف الاحتياطي الذي يحصل مع الاطباء بعد الاشتباه بحصول خطأ طبي او اهمال، في ما يسمى بالأخطاء الطبية، ويأخذ هذا الاقتراح والتعديلات حيزا كبيرا من النقاش، واقترح المجتمعون بإنشاء نيابة عامة طبية متخصصة، وختمت الجلسة على ان يستكمل النقاش في جلسة لاحقة.

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