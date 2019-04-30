الخارجية الإسرائيلية تستدعي السفيرة الفرنسية رفضا لـ "تصريحات عنصرية"

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن استدعاءها السفيرة الفرنسية لدى إسرائيل، هيلين لو جال، احتجاجا على تصريحات تصف إسرائيل "دولة عنصرية".
وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن الخارجية الإسرائيلية "وبخت" السفيرة الفرنسية، بسبب تعليقات أدلى بها السفير الفرنسي المنتهية ولايته في الولايات المتحدة الأمريكية، جيرارد آرود، والتي أوضح فيها أن إسرائيل "دولة عنصرية".
كما أصدرت الحكومة الإسرائيلية قرارا بمنع أي من مسؤوليها من لقاء السفير الفرنسي المنتهية ولايته، لأنه لم يعد يحمل أي لقب رسمي.
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