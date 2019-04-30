جميل السيد: إجتماع النواب العمداء شدّد على ان فئة العسكريين المتقاعدين مستهدفة

أشار النائب جميل السيد الى ان الاجتماع الذي حصل اليوم مع النواب العمداء في مجلس النواب، ضمه والنواب وهبي قطيشة، وليد سكرية، شامل روكز، جان تالوزيان، انطوان بانو، وجرى تقييم التحركات التي حصلت على الارض من قبل المتقاعدين العسكريين، لافتا الى ان تم تقييم التصريحات التي صدرت عن المحتجين منهم في الشارع وهي عبّرت عن وجع حقيقي لدى المتقاعدين العسكريين، وقد تبيّن ان هذه الفئة مستهدفة اكثر من غيرها، وكأنهم يريدون معاقبتها على الوضع الاقتصادي الذي لا يسألون هم عنه، وهم يشكلون 700 الف انسان مع عائلاتهم.

وكشف النائب السيد ان النواب قرروا ان يكون لديهم تحرك مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، باعتبار ان الموازنة تدرس اليوم في الحكومة، مؤكدين ان هذه الموازنة لا تتضمن اي جدية في الايرادات وخصوصا تلك التي يمكن تحصيلها من الاملاك البحرية والنهرية ومرفأ بيروت والمؤسسات العامة والميدل ايست، مشددين على ان الدولة ليست جدية في التحصيل بأي من هذه المجالات كما ان الموزانة لم تتضمن الاعفاءات الضريبية عن الغرامات.