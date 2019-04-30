تلفزيون النشرة: توقيف سارق صندوق النذورات في كنيسة سيدة المغارة في عوكر

كشف تلفزيون "النشرة" تفاصيل توقيف شخص بعد سرقته صندوق النذورات في كنيسة سيدة المغارة في عوكر.
وحصل تلفزيون "النشرة" على تسجيل مصور يظهر السارق وهو يقوم بقصّ القفل وسرقة محتوى الصندوق.
وكشف وكيل وقف الكنيسة جان حرفوش أن "السارق استمر بسرقة الكنيسة لمدة شهر وكان يقوم بالقدوم عند الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل ويقوم بقص القفل ويسرق النقود ثم يضع قفلا جديدا".
وأوضح حرفوش أن "الصندوق كان يجمع يوميا ما بين 75 ألف ليرة لبنانية و 200 ألف ليرة"، مبيناً أنه "بعد تركيب كاميرات مراقبة، تم كشف السرقة ولاحقتها مخابرات الجيش".
وعلم أن السارق هو لبناني من عكار ويسكن في عوكر ويعمل بمشاريع إحدى السفارات.
وبعد توقيف السارق، وجه حرفوش الشكر لمديرية المخابرات ومفرزة الجديدة القضائية برئاسة العقيد فرنسوا رشوان.
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