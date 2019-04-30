طلب ​الرئيس ميشال عون​ في مستهل جلسة ​مجلس الوزراء​، الاسراع في مناقشة ​الموازنة​ بحيث يتم اقرارها في ​مجلس النواب​ قبل نهاية الشهر المقبل، وان تعكس الموازنة ​سياسة​ الدولة الاقتصادية والمالية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون طلب بمستهل جلسة الحكومة الاسراع في مناقشة الموازنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.