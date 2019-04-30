إتحاد النقابات العمالية للمؤسسات العامة: للإضراب العام الخميس والجمعة والسبت

لفت "إتحاد النقابات العمالية في المؤسسات العامة و​المصالح المستقلة​"، عقب جلسة طارئة عقدها برئاسة رئيس ​الإتحاد العمالي العام​ ​بشارة الأسمر​، إلى أنّ "بعد الإطلاع على طروحات لتخفيض رواتب العاملين في ​القطاع العام​، كحلّ لتغطية ​الفساد​ الّذي تسبّب بإفقار البلاد والعباد، فإنّ الإتحاد يعلن رفضه المطلق المساس بالرواتب والتقديمات الخاصة بالعاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والإدارات العامة كافّة، تحت أيّ مسمّى أو ظرف أو ذريعة".

وكرّر في بيان، "دعوة الحكومة إلى مباشرة سياسة الإصلاح ووقف الهدر والصفقات والهندسات، بدلًا من هضم الحقوق ومدّ اليد على رواتب العاملين"، مشدّدًا على "رفضه المساس بفوائد ديون الضمان المتوجّبة في ذمّة الدولة، الأمر الّذي يهدّد تعويضات العمال".

وأعلن الإتحاد أنّ "لذلك، وبإزاء هذا الإعتداء المباشر على حقوق العاملين في المؤسسات العامة، فإنّ الإتحاد يعلن الإضراب العام والإقفال التام في جميع المؤسسات العامة والمصالح المستقلّة يومي الخميس 2 أيار والجمعة 3 منه، إضافة إلى السبت في 4 أيار بالنسبة إلى المؤسسات الّتي تمارس عملها في هذا اليوم، ويبقي جلساته مفتوحة".

وبيّن أنّ "النقابات ستعقد جمعية عمومية موسّعة الحادية عشرة والنصف قبل ظهر الاثنين، في مقرّ الإتحاد العمالي لمتابعة التطوّرات".