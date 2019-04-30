أكد وزير الصحة جميل جبق، في حديث صحفي، أن "لا صحة للمعلومات التي تحدثت عن تلبيتي لدعوة من البنك الدولي إلى واشنطن لأني لم أتلق اي دعوة في الأساس ولا مانع من تلبيتها في حال وُجّهت إلي".

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كانت هذه تفاصيل خبر جبق: لا صحة للمعلومات عن تلبيتي لدعوة إلى واشنطن ولا مانع من تلبيتها بحال وجهت إلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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