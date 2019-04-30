غوايدو يعلن من قاعدة عسكرية في كراكاس تلقيه دعما من "جنود شجعان" في الجيش الفنزويلي

اعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو من قاعدة عسكرية في كراكاس، تلقيه دعما من "جنود شجعان" في الجيش الفنزويلي. واشار الى إنه بدأ "المرحلة النهائية" من خطته للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

ودعا غوايدو الفنزويليين والجيش إلى دعمه لإنهاء "اغتصاب مادورو" للسلطة.

ونشر غوايدو مقطعا مصورا له على حسابه على تويتر، يتحدث بصحبة رجال يرتدون الزي العسكري، إلى جانب السياسي المعارض ليوبولدو لوبيز، وهو رهن الإقامة الجبرية. وقال إنه كان في قاعدة كاراكاس الجوية لا كارلوتا. وقال غوايدو: "القوات المسلحة الوطنية اتخذت القرار الصحيح وقررت دعم الشعب الفنزويلي."