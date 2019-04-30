البابا: لا يمكننا أن نكون مسيحيين حقًا ما لم نسِر مع الروح القدس

دعا ​البابا فرنسيس​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "لنطلب من الرب أن يمنحنا اليقين بأنه لا يمكننا أن نكون مسيحيين حقًا ما لم نسِر مع الروح القدس وبدون أن نسمح للروح القدس بأن يكون الرائد في حياتنا".

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