بيسكوف: ليس لدى الكرملين معلومات عما إذا كان البغدادي حيًا أم لا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (​الكرملين​)، ​دميتري بيسكوف​، أنّه "ليس لدى الكرملين أي معلومات عمّا إذا كان زعيم تنظيم "داعش" ​أبو بكر البغدادي​، حيًّا أم لا".

وكان قد ظهر البغدادي​ في تسجيل مصوّر جديد للتنظيم للمرّة الأولى منذ عام 2014. وقد نشرت مؤسسة "الفرقان" التابعة للتنظيم الفيديو الّذي وصلت مدّته إلى 18 دقيقة عبر "تيليغرام".

وأكّد البغدادي في التسجيل أنّ "معركة الإسلام وأهله طويلة ومعركة الباغوز انتهت وقد تجلّت فيها الهمجيّة والوحشيّة، وقد تجلّت فيها شجاعة أمة الإسلام"، لافتًا إلى أنّه "لا يمكننا أن ننسى الأمراء والجنود الّذين تحمّلوا العبء الأكبر في هذه المعركة".

وركّز على أنّ "إخواننا في سريلانكا أثلجوا صدور الموحّدين بعمليّاتهم الإنغماسية في عيد الفصح وهو جزء من الثأر"، داعيًا إلى "مواصلة طريق الجهاد ضدّ "آل سعود" في الجزيرة العربية".