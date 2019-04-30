دهقاني: الضغوط الأميركية لتخريب الاتفاق النووي مع إيران ستضر بأمن المنطقة

لفت مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية غلام حسين دهقاني، عقب الاجتماع الثالث للجنة التحضيرية للمؤتمر الاستعراضي للجهات المشاركة في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، المنعقد في مقرّ منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، إلى أنّ "العام المقبل سيصادف الذكرى السنوية الخمسين للمصادقة على معاهدة "ان بي تي". وبيّن أنّ "خلال الأعوام الخمسين الماضية، فقط الدول غير المالكة للسلاح النووي هي الّتي التزمت بتعهّداتها، ما عدا حلفاء "حلف شمال الأطلسي- الناتو" في أوروبا والمستضيفة للسلاح النووي".
ونوّه إلى "سياسة الولايات المتحدة الأميركية في الخروج من المعاهدات الدولية، ومنها الاتفاق النووي ومعاهدة تجارة الأسلحة"، مركّزًا على أنّ "إعادة أميركا للحظر ضدّ إيران أثبت بأنّ واشنطن تعمل وفق سيادة قانون الغاب في المجتمع العالمي، وهو أمر مضرّ جدًّا بعملية نزع السلاح النووي، ومن شأنه إحياء مسيرة سباق التسلح".
وشدّد دهقاني على أنّ "الضغوط الأميركية لتخريب الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن 2231، سيضرّ بأمن الشرق الأوسط ومعاهدة "NPT".
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