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السيسي يصل مقر احتفالية عيد العمال

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى قصر رأس التين بالإسكندرية، لحضور احتفالية عيد العمال، التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

ومن المنتظر أن يكرم الرئيس السيسي، خلال الاحتفال، 10 من قدامى النقابيين بمنحهم وسام العمل، ومنح نوط الامتياز لاثنين من قدامى العاملين بالوزارة.​

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