إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة بسبب لهو الأطفال بقليوب

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أصيب 3 أشخاص في مشاجرة بين طرفين باستخدام الأسلحة النارية بسبب لهو الأطفال،

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم حجاج مأمور مركز شرطة قليوب، بورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة ومصابين بناحية عزبة عبدالله باشا التابعه لقرية بلقس دائرة المركز.

انتقل العميد يحيى راضي مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بالفحص تبين حدوثها بين كل من طرف أول "أحمد ص" 27 عاما، مصاب، "محمد ص" 27 عاما، "فرج ع" 60 عاما، و"زياد ف" 14 عاما، و"علاء ف" 32 عاما، و"مصطفى ص" 27 عاما، و"طلعت ن" مصاب.

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وطـرف ثان "سيد ا ع" 47 عاما، و"فاطمة م ا"، 60 عاما، مصابة، "أشرف س أ" 32 عاما، و"رمضان س ا" 36 عاما، و"حاتم ج أ" 36 عاما.

وأوضحت التحريات أن سبب المشاجرة قيام بعض الأطفال من أبناء الطرف الأول باللهو بالقرب من أرض الطرف الثاني، على إثر ذلك قام الثامن بالتعدي عليهم بالسب والضرب، مما أدى لحدوث مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين الطرفين والتراشق بالحجارة فيما بينهم وقيام أحد أفراد الطرف الثاني بإطلاق عيار ناري من سلاح ناري بندقية خرطوش.

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة المتهم الثاني عشر السلاح المستخدم عباره عن بندقية خرطوش ماركة شوت جن و2 طلقة من ذات العيار.

جرى تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7862 جنح مركز قليوب لسنة 2019م وتولت النيابة التحقيق.