حبس عاطين خطفا طفلًا وطلبا فدية مليون جنيه بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:
قررت نيابة الحسينية العامة، بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الثلاثاء، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهما بخطف طفل جارهما وطلب فدية مالية من أسرته، قدرها مليون جنيه.
كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أسرة الطفل "محمد.ع.ع" 11 سنة، مُقيم بدائرة مركز منشاة أبو عمر، بقيام مجهولين بخطفه داخل سيارة، والاتصال بهم لطلب فدية قدرها مليون جنيه مقابل عودته سالمًا.
جرى تشكيل فريق بحث جنائي، قاده اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، وضم العميد عمرو رؤوف، رئيس مباحث المديرية، بالتنسق مع فرع الأمن العام، برئاسة العميد ماجد الأشقر، حيث تبين أن وراء اركاب الواقعة كلًا من: "عربي.م.م" 50 عامًا، مُقيم بناحية "أبو طشت" بقنا، و"حسن.خ.ح" مُقيم ببني عبيد بالدقهلية، وتم ضبطهما وتحرير الصغير وضبط السيارة المستخدمة في الواقعة.
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