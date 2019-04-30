التعليم تختتم التصفية النهائية لمسابقة الإخصائي المثالي في الاتحادات الطلابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

اختتم الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية، التصفية النهائية علي مستوى الجمهورية لمسابقة الأخصائي المثالي في الاتحادات الطلابية للمراحل الثلاث من خلال الموضوع المحوري: الاتحادات الطلابية وبناء الإنسان المصري، والتي أقيمت خلال أبريل الجاري، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، قال أحمد موسى رمضان، الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية، إن المسابقة تهدف إلى رفع الكفايات المهنية للأخصائي الاجتماعي مسئول الاتحادات الطلابية، وتفعيل دور الأخصائي مسئول الاتحادات الطلابية فى ترسيخ القيم الروحية والأخلاقية في نفوس الطلاب، وإبراز دوره في رعاية ونمو القيادات الطلابية من أجل تحقيق التربية الديموقراطية، والتعرف علي دوره في تفعيل أنشطة الاتحادات الطلابية لتحقيق جوانب النمو المعرفي والمهاري والوجداني لدي القيادات الطلابية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب المتميزة بين الإخصائيين الاجتماعيين على مستوى المحافظات بما يسهم في رفع الكفايات النظرية والعملية، وتحقيق التنمية المهنية المستدامة في عصر يتسم بالتغيير المتلاحق وسهولة المعلومات وسرعة الاتصالات.

وأشار موسى إلى أن هناك عدة معايير لتحكيم المسابقة تتمثل في: إجراء المتسابق دراسة علمية ميدانية قابلة للتطبيق بما يتناسب وطبيعة المرحلة الدراسية التي يعمل بها الإخصائي الاجتماعي مسئول الاتحاد، وذلك من خلال اختيار إحدى المشكلات السلوكية التى تواجه الطلاب فى المرحلة الدراسية التى يعمل بها، وتحديد دور الاتحادات الطلابية في مواجهتها، أو اختيار إحدى القضايا المجتمعية التى يمر بها المجتمع، ودور الاتحادات الطلابية فى تنمية وعى الطلاب فى المراحل الدراسية المختلفة بتلك القضايا ودورهم فى التعامل معها، وتتضمن الدراسة العناصر التالية: المقدمة، مشكلة الدراسة، الأهداف، الأهمية، المفاهيم، التساؤلات أو الفروض، الإجراءات المنهجية، العينة، النتائج، التوصيات، وأوجه الاستفادة ودورها في التصدي للمشكلات الميدانية.

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وأشار موسى إلى أنه جرى تحكيم المسابقة من خلال لجان تحكيم من قيادات الوزارة وأساتذة الجامعات، وأن نتيجة تحكيم المسابقة للمرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية أسفرت عن فوز كل من: محمد عيد وهيب من محافظة دمياط بالمركز الأول، غادة محمود محمد نعمت الله من محافظة الإسماعيلية بالمركز الثاني، عمر فتحي خليفة محمد من محافظة قنا بالمركز الثالث، سيد محمد مرسي من محافظة أسيوط بالمركز الرابع، وسوزان محمد محمود حامد من محافظة الغربية بالمركز الخامس.

وفى المرحلة الإعدادية فاز كل من: راوية عبد المجيد محمد علي من محافظة الإسكندرية بالمركز الأول، إيمان أبو الفتوح عبد المقصود من محافظة القليوبية بالمركز الثاني، هبة سعيد علي حسين من محافظة السويس بالمركز الثالث، هالة إسماعيل الصغير علي من محافظة البحر الأحمر بالمركز الرابع، وشيماء رمضان علي من محافظة الفيوم بالمركز الخامس.

وفى المرحلة الثانوية فاز كل من وليد محمد عبد الحميد من محافظة الإسكندرية بالمركز الأول، داليا يوسف علي الزواوي من محافظة كفر الشيخ بالمركز الثاني، أمل لطفي مغازي من محافظة البحيرة بالمركز الثالث، هناء موريس أسعد مسعد من محافظة بني سويف بالمركز الرابع، وشريف رمضان محمد البقلي من محافظة الغربية بالمركز الخامس.