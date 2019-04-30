صوامع الوادي الجديد تبدأ في استقبال محصول القمح

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:
أكد صلاح السيد، مدير عام التموين بالوادي الجديد، أن صوامع المحافظة بدأت في تلقي وتخزين محصول القمح من المزارعين، وذلك بصومعتي شرق العوينات والخارجة التي يتم التخزين فيها لأول مرة بعد افتتاحها الشهر الماضي.
وأوضح السيد، في بيان اليوم الثلاثاء، أن إجمالي ما تم توريده من إنتاج القمح حتى الآن بلغ 43 ألف و397 طنًا داخل المحافظة وخارجها.
وأشار إلى تشديد اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم على تقديم كافة التسهيلات وتيسير الإجراءات امام المزارعين، لافتًا إلى أنه يجري حاليا المتابعة التنسيق مع وزارة التموين لفتح شون البنك الزراعي أمام المزارعين.
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