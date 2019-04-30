إحالة ملاحظين بلجان امتحانات الإسكندرية للتحقيق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أجرى مصطفى العجمي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية لمتابعة سير امتحانات النقل بإدارتي غرب ووسط الإسكندرية.

وبدأت اليوم امتحانات صفوف النقل الثاني والثالث والرابع من المرحلة الابتدائية، والأول والثاني من المرحلة الإعدادية، والصف الثاني الثانوي العام.

وبدأ "العجمي" جولته بتفقد لجان الامتحانات بمدرسة الحدائق الابتدائية بإدارة وسط، وقرر إحالة بعض الملاحظين بالمدرسة للتحقيق، لتقصيرهم في أداء مهام عملهم.

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وأصدر وكيل وزارة التعليم، قرارا بتصحيح كراسات إجابة طلاب المدرسة بمعرفة معلمين من مدرسة أخرى بنظام عملية التدوير بين مجموعة من المدارس.

وواصل العجمي، جولته بتفقد سير الامتحانات بمدرسة الفوزية الإعدادية بنات بإدارة غرب، مشيدا بانتظامها وانضباطها من خلال وجود دليل اللجان وجدول الامتحانات في مكان واضح.

وتفقد وكيل وزارة التعليم تفعيل شبكة الإنترنت الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي بمدرسة ممدوح سالم الثانوية بنات بإدارة غرب، استعدادا للامتحانات الإلكترونية على أجهزة الحاسب اللوحي (التابلت) التي ستبدأ في التاسع عشر من مايو المقبل.

ووجه مديري عموم الإدارات بمتابعة العملية الامتحانية بمدارس المحافظة لجميع الصفوف، واستمرار عملية المسح الطبي لأمراض السمنة والتقزم والأنيميا لطلاب المرحلة الإعدادية خلال أيام الامتحانات.