محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى على

كشف أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس أحال واقعة تعليق مدحت شلبي على هدف بيراميدز في مرمى الزمالك، للهيئة الوطنية للإعلام للتحقيق فيها باعتبارها الوسيلة التي ظهر من خلالها.

وقال سليم لمصراوي، الثلاثاء: "طلبنا من الهيئة الوطنية للإعلام التحقيق في الواقعة وإرسال نتائج التحقيقات لنا ومقترحاتها بإمكانية إصدار عقوبات فيها، وبناءً عليه نحدد ما إذا كنا سنتخذ قرارًا بحق شلبي أم لا".

وأوضح أن إصدار العقوبات حق أصيل للمجلس ولكن على الوسيلة وليس الأشخاص، بينما الأشخاص يتم معاقبتهم من خلال إحالتهم للنقابة المختصة بهم، وبما أن نقابة الإعلاميين أعلنت قرارها بشأن "شلبي"، فإننا أحلنا الواقعة للهيئة الوطنية للإعلام باعتبارها صاحبة الاختصاص في حدوث الواقعة للتحقيق فيها.

وكان فهمي عمر، رئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، أعلن أن اللجنة أصدرت توصية بعقوبة على الإعلامي مدحت شلبي عقب اجتماعها السبت الماضي، بسبب تعليق "الحقنة" الخادش للحياء في مباراة بيراميدز والزمالك الأسبوع الماضي.

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كانت هذه تفاصيل خبر أول تحرك لـ"الأعلى للإعلام" بشأن واقعة تعليق مدحت شلبي على هدف بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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