محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
وجهت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن، ومسئولي وزارة الصحة، عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم.
وأسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الماضية بإشراف اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 4792 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1933 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 43 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري، ومواجهة حوادث المرور .
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية خلال حملات أعلى الطرق في 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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