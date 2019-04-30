صور- ننشر إقرار طالب أولى ثانوي لدخول امتحان مايو بـ"التابلت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

بدأت بعض المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية، توزيع إقرارات على طلاب الصف الأول الثانوي، توزيع إقرارات على طلاب الصف الأول الثانوي، بشأن جاهزية جهاز "التابلت" لامتحان نهاية العام الدراسي الذي يبدأ في 19 مايو المقبل.

وجاء الإقرار: "أقر انا الطالب (....) المقيد بمدرسة (....) بأن جهازي متصل على منظومة التعليم الثانوي، ولا يوجد به أي تغييرات خارج العملية التعليمية تمنعني من دخول المنظومة، وأتعهد بأن الجهاز صالح وسليم ومستعد لدخول امتحان شهر مايو 2019، وإذا وجدت مشكلة أتوجه إلى مسؤول التطوير التكنولوجي بالمدرسة قبل الامتحان بثلاث أيام على الأقل".

كما يقر الطالب بالعلم بأنه في حالة حصوله على أقل من 50% في مادة أو أكثر من المواد التي أدى فيها امتحان شهر مايو 2019، يكون ملزمًا بدخول الامتحان الثاني والذي يعلن عن موعده من قبل الوزارة، وفي حالة تكرار الحصول على أقل من 50% في مادة أو أكثر يصبح ليس له الحق في الانتقال للصف الثاني الثانوي ويكون راسبًا وباق للإعادة.

Advertisements

وينطلق امتحان نهاية العام للصف الأول الثانوي، اعتبارًا من 19 مايو المقبل، ويستمر حتى 30 من الشهر نفسه، وهو امتحان أساسي يتطلب النجاح للانتقال للصف الثاني الثانوي، ويجرى إلكترونيًا من خلال أجهزة "التابلت".

ونبهت وزارة التربية والتعليم، على جميع الطلاب الذين يؤدون الامتحان إلكترونيًا، بالتأكد من سلامة جهاز "التابلت" وشحنه قبل الامتحان.​