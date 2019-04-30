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بعد ظهور زعيم تنظيم داعش ... امريكا تتعهد بملاحقة قيادات داعش في كل انحاء العالم

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بعد ظهور زعيم تنظيم  داعش  أبو بكر البغدادي في فيديو يحمل عنوان "في ضيافة أمير المؤمنين"، تعهدت الولايات المتحدة بتعقّب قادة التنظيم " الطلقاء والقتال في كل أنحاء العالم حتى إلحاق الهزيمة بهم.

 

إثر ظهور زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي الاثنين في شريط فيديو للمرة الأولى منذ خمس سنوات، تعهدت الولايات المتحدة بتعقّب قادة تنظيم "الدولة الإسلامية" الطلقاء وإنزال الهزيمة بهم.

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وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم المتطرف سيقاتل في كل أنحاء العالم لـ"ضمان هزيمة دائمة لهؤلاء الإرهابيين وإحضار القادة الذين لا يزالون طلقاء أمام العدالة لينالوا العقاب الذي يستحقونه".

ا.ف ب

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