الأمم المتحدة: نزوح قرابة 42 ألف شخص جراء أحداث طرابلس

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية نزوح قرابة 42 ألف شخص جراء الاشتباكات في العاصمة طرابس منذ الرابع من أبريل الجاري.

وأضاف المكتب في تقرير له أن استمرار القصف العشوائي والغارات الجوية على المناطق السكنية يعد انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي، مشيرا إلى أن الحصول على الغذاء أصبح يمثل تحديا كبيرا بالنسبة للأشخاص المحاصرين.

ودعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية المجتمع الإنساني إلى تخصيص ما يفوق 10 ملايين دولار بشكل عاجل لتلبية احتياجات العدد المتزايد من النازحين أو المتأثرين بالصراع