أعلنت شرطة حلب القبض على المجرم الذي ارتكب جريمة وحشية راح ضحيتها أربعة أشخاص من عائلة واحد بينها امرأة حامل في شهرها التاسع.
وكانت القوى الأمنية عثرت مساء السبت على عائلة كاملة مكونة من اربعة أشخاص مقتولة بطريقة وحشية داخل منزلهم الكائن في حي الصاخور شرق مدينة حلب.
وذكرت مصادر في الشرطة أن الضحايا الأم و طفليها من مواليد 2015 و 2107 و جدتهما عثر عليهم مقتولين باستعمال آلة حادة في منزلهم حيث قامت القوى الأمنية بتطويق مكان الحادث و باشرت التحقيقات الأولية.
شرطة حلب أعلنت أنع تم إرسال دوريات عدّة إلى موقع الجريمة لمباشرة التحقيقات والبحث الجدّي عن الفاعل ، حيث تمكّنت إحدى دوريات فرع الأمن الجنائي بحلب من إلقاء القبض على القاتل .
وبالتحقيق مع المتهم اعترف بارتكابه الجريمة ومازالت التحقيقات مستمرة لمعرفة الدافع الحقيقي لإرتكابها .
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة في حلب تتمكن من التعرف على مرتكب جريمة هزت الراي العام في سوريا و راح ضحيتها 4 من افراد عائلة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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