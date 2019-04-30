مقتل 20 عنصرًا من طالبان واحتجاز اثنين في عملية مداهمة للقوات الأفغانية

أعلنت مصادر عسكرية، اليوم الثلاثاء، مقتل 20 على الأقل من عناصر طالبان واحتجاز اثنين آخرين في عملية تابعة للقوات الخاصة الأفغانية في إقليم ننجارهار الشرقي.
ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية عن المصادر قولها إن العملية تمت في منطقة خوجاني بمقاطعة ننجارهار، مضيفة أن القوات الخاصة الأفغانية شنت غارة
من جانبهم، لم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة، من بينهم طالبان، على هذه العملية حتى الآن.
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