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مقتل 20 عنصرًا من طالبان واحتجاز اثنين في عملية مداهمة للقوات الأفغانية

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أعلنت مصادر عسكرية، اليوم الثلاثاء، مقتل 20 على الأقل من عناصر طالبان واحتجاز اثنين آخرين في عملية تابعة للقوات الخاصة الأفغانية في إقليم ننجارهار الشرقي.


ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية عن المصادر قولها إن العملية تمت في منطقة خوجاني بمقاطعة ننجارهار، مضيفة أن القوات الخاصة الأفغانية شنت غارة

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في منطقة خوجاني وقتلت 20 من مقاتلي طالبان، واحتجزت اثنين ودمرت 7 عبوات ناسفة و4 قنابل يدوية.

من جانبهم، لم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة، من بينهم طالبان، على هذه العملية حتى الآن.

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