الارشيف / اخبار العالم

الرئيس الروسي يعرب عن تقديره لإمبراطور اليابان لاهتمامه بتطوير العلاقات مع موسكو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تقديره لإمبراطور اليابان أكيهيتو قبيل تنازله عن العرش لابنه الأكبر وولي العهد الأمير ناروهيتو، وذلك لاهتمامه بتطوير العلاقات مع روسيا.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن بوتين قوله - في برقية أرسل بها إلى الإمبراطور الياباني اليوم /الثلاثاء/ - "صاحب الجلالة، أود

أن أعرب عن خالص امتناني لاهتمامكم بالعلاقات الروسية اليابانية، التي تطورت بشكل ملحوظ خلال سنوات جلوسكم على العرش الإمبراطوري".. معربا عن أمله في أن يستمر تعزيز العلاقات ذات المنفعة المتبادلة بين الدولتين في جميع المجالات.
وكان الإمبراطور أكيهيتو قد أشار، في كلمة خاصة ألقاها على الشعب الياباني في شهر أغسطس 2016، إلى أنه لم يعد قادرا على أداء مهامه بسبب كبر سنه وأنه يرغب في تسليم العرش الإمبراطوري إلى ولي العهد.. وفي ديسمبر 2017، قررت لجنة شؤون الأسرة الإمبراطورية أن يكون يوم 30 أبريل هو يوم تقاعد الإمبراطور أكيهيتو وأن يعتلي ولي العهد عرش البلاد في الأول من مايو 2019.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الروسي يعرب عن تقديره لإمبراطور اليابان لاهتمامه بتطوير العلاقات مع موسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا