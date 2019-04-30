الرئيس الروسي يعرب عن تقديره لإمبراطور اليابان لاهتمامه بتطوير العلاقات مع موسكو

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تقديره لإمبراطور اليابان أكيهيتو قبيل تنازله عن العرش لابنه الأكبر وولي العهد الأمير ناروهيتو، وذلك لاهتمامه بتطوير العلاقات مع روسيا.
ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن بوتين قوله - في برقية أرسل بها إلى الإمبراطور الياباني اليوم /الثلاثاء/ - "صاحب الجلالة، أودأن أعرب عن خالص امتناني لاهتمامكم بالعلاقات الروسية اليابانية، التي تطورت بشكل ملحوظ خلال سنوات جلوسكم على العرش الإمبراطوري".. معربا عن أمله في أن يستمر تعزيز العلاقات ذات المنفعة المتبادلة بين الدولتين في جميع المجالات.
وكان الإمبراطور أكيهيتو قد أشار، في كلمة خاصة ألقاها على الشعب الياباني في شهر أغسطس 2016، إلى أنه لم يعد قادرا على أداء مهامه بسبب كبر سنه وأنه يرغب في تسليم العرش الإمبراطوري إلى ولي العهد.. وفي ديسمبر 2017، قررت لجنة شؤون الأسرة الإمبراطورية أن يكون يوم 30 أبريل هو يوم تقاعد الإمبراطور أكيهيتو وأن يعتلي ولي العهد عرش البلاد في الأول من مايو 2019.
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