في آخر كلمة له.. إمبراطور اليابان يشكر الشعب ويدعو من أجل السلام

في آخر كلمات له، اليوم الثلاثاء، قبل تنازله عن العرش لينهي ولاية استمرت ثلاثة عقود، شكر إمبراطور اليابان أكيهيتو المواطنين لدعمهم، وعبّر عن أمله في مستقبل سلمي.
وأكيهيتو هو أول إمبراطور ياباني يتنازل عن العرش منذ قرنين.
وسعى أكيهيتو (85 عامًا)، خلال فترة حكمه إلى تخفيف ذكريات الحرب العالمية الثانية المؤلمة
وأكيهيتو هو أول إمبراطور لليابان يتولى العرش في ظل دستور ما بعد الحرب العالمية الثانية، الذي يُعرف الإمبراطور بأنه رمز للشعب من دون سلطة سياسية.
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