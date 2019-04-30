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الهند توقف أحد أتباع المتهم الرئيسي بتفجيرات عيد الفصح

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نقلت القناة عن السلطات الهندية قولها "إن الموقوف يدعى باسم رياس (29 عاما)، وأنه سيمثل أمام القضاء اليوم الثلاثاء.

ولفتت إلى أنه كشف أثناء استجوابه أنه كان يتابع خطب وفيديوهات زهران

هاشم من سريلانكا منذ أكثر من عام، واعترف بأنه كان ينوي تنفيذ اعتداء انتحاري على ولاية كيرالا الواقعة جنوبي الهند".

يشار إلى أن زهران هاشم داعية متطرف، وتؤكد كولومبو أنه كان الرأس المدبرة للهجمات على الفنادق والكنائس في كولومبو ومحيطها في وقت سابق خلال الشهر الجاري، وأنه فجر نفسه بأحد الفنادق، ما أودى بحياة أكثر من 250 شخصا، من بينهم 42 من الأجانب.

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